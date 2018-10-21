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Под Киевом горел частный дом: погибли три человека

Под Киевом горел частный дом: погибли три человека

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате пожара в частном доме в с. Горенка Киевской области погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"20 октября в 1:08 в оперативно - диспетчерскую службу г. Ирпень поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Горенка по ул. Мичурина. На место вызова направлены по одному отделению от 36-й ДПРЧ г. Ирпень, 35-й ДПРЧ г. Буча и 53-ДПРП пгт Гостомель. По прибытию на место вызова разведкой было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном жилом доме с мансардой", - говорится в сообщении ведомстве.

Как отметили в ведомстве, пожар был локализован в 2:06 и полностью ликвидирован в 04:15. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома 1966 и его сына 2005 рождения. Также во время разбора конструкций, на 1-м этаже было обнаружено тело мужского пола - его лицо еще устанавливается.

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Также в ГСЧС сообщили, что огонь повредил перекрытия на площади 60 м2 и уничтожил внутреннее убранство стен здания на площади 60 м2 и имущество внутри здания.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники, 12 человек личного состава.  Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, 18 октября в пригороде Одессы в обустроенной зоне отдыха причала №129, находящегося в пользовании клуба спортивного рыболовства, произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, пожары, жертвы
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