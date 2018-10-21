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Масштабное ДТП под Киевом: в больнице оказались двое футболистов

Масштабное ДТП под Киевом: в больнице оказались двое футболистов

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия под Киевом, двое футболистов клуба "Колос" оказались в больнице с легкими телесными повреждениями, еще один человек - в госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ЧН в Киевской области Николай Жукович в комментарии корреспонденту УНН.

"Автомобиль Skoda пытался осуществить разворот в установленном месте, но у него въезжает другой автомобиль Volvo и толкает на встречную полосу, где в это время двигался легковой Volkswagen, в котором находились два футболиста и еще одна женщина - жена одного из них. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пассажиры Volkswagen получают легкие телесные повреждения. Водитель автомобиля Skoda, который выехал на встречную полосу, находится в более тяжелом состоянии в больнице", - отметил он.

По его словам, пассажиры Volkswagen сначала отказались от госпитализации, однако позже все-таки легли в больницу для обследования.

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При этом он уточнил, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 286, ч. 1.

Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, пострадавшие
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