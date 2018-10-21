В Харьковской области уже с полсуток тушат пожар на складах с пшеницей

КИЕВ. 21 октября. УНН. Ночью в воскресенье произошел пожар на территории частного сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области, на котором хранится подсолнечник и пшеница. По состоянию на утро пожар локализовали, однако тушения продолжается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"21 октября в 00:47 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного сельскохозяйственного предприятия по адресу: Харьковская область, Барвенковский район, село Гавриловка. Предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулась на соседней состав с зерном пшеницы", - отметили в ведомстве.



Как отметили в ГСЧС, первыми в бой с огнем вступили добровольцы добровольной пожарной команды предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково. К тому времени полностью были охвачены огнем 2 складские здания на площади 800 кв.м. и существовала угроза распространения огня на соседние. Сложности в пожаротушении придавало большая горючая нагрузка внутри складов: в одном из них хранилось 1795 т подсолнечника, в другом - 1679 т пшеницы.



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Поэтому руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства - 2 пожарных подразделения из г. Лозовая и поселка Близнюки, а также пожарный поезд из г. Славянска. В очаг горения и защиту соседних складов были представлены 5 пожарных стволов.



Благодаря оперативным действиям спасателей в 02:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады. Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.



В ведомстве уточнили, что причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.



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