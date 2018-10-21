Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 16:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3315
Версия для печати

На Тайване поезд сошел с рельсов: 17 погибших, более 100 раненых

На Тайване поезд сошел с рельсов: 17 погибших, более 100 раненых

КИЕВ. 21 октября. УНН. В тайваньском уезде Илан пассажирский поезд сошел с рельсов, 17 человек погибли, по крайней мере 126 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Происшествие произошло в 16:50 по местному времени, всего в поезде было 310 человек. Поезд следовал из населенного пункта Шулинь в Тайдун. Это популярный маршрут среди туристов.

Также сообщается, что около 30 человек могут находиться под завалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде товарный поезд сошел с рельсов: вагон наклонился возле дома

Напомним, число пострадавших в результате аварии поезда близ столицы Марокко достигло 125 человек, 7 человек погибли.

Как сообщал УНН, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек пострадали.

Источник: УНН
Теги: Тайвань, поезд, авария, пострадавшие, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.