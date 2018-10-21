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В НАТО прокомментировали желание США выйти из ракетного договора

В НАТО прокомментировали желание США выйти из ракетного договора

КИЕВ. 21 октября. УНН. В НАТО возложили на РФ всю ответственность за решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), отметив, что РФ, "вероятно, нарушает" этот договор. Об этом в комментарии ТАСС сообщила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, передает УНН. 

"Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле (в Брюсселе - ред.) союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений", - сказала она.

Ранее, Федеральное правительство Германии осудило решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности. 

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Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

Ранее Великобритания поддержала решение Дональда Трампа.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, НАТО, оружие, ракета, договор, политика
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