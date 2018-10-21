Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 19:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4185
Версия для печати

Наумбурзький собор официально попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

Наумбурзький собор официально попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

КИЕВ. 21 октября. УНН. Расположенный в немецкой земле Саксония-Анхальт собор святых апостолов Петра и Павла, основанный в XI веке, официально стал частью культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наумбургский собор в немецкой земле Саксония-Анхальт официально внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО", - сообщили в издании.

По словам статс-секретаря в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, собор наглядно демонстрирует, насколько важными были культурный обмен и мобильность художников для социального и художественного развития в Европе.

Как отметили в издании, Наумбурзький собор, основанный в XI веке, является одним из важнейших соборных зданий Средневековья. Особую популярность имеют скульптуры из песчаника, которые его украшают. Среди самых известных - фигура маркграфини Ути Балленштедтськой, которая является символом Наумбурга и земли Саксония-Анхальт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джорджа Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО

Также ресурс сообщил, что решение принять Наумбурзький собор во всемирное культурное наследие было принято ЮНЕСКО в июле 2018 года. Это была уже третья заявка на принятие сооружения в список ЮНЕСКО.

В конце сентября ЮНЕСКО отметили ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму. Особое беспокойство организации вызывает состояние сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Вследствие т.н. "реставрационных работ", осуществляемых оккупационными властями на его территории, существует реальная угроза потери исторической и культурной аутентичности этого объекта.

Источник: УНН
Теги: Германия, культура, ЮНЕСКО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.