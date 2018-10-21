Вальверде не исключил возвращения Неймара в состав "Барселоны"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Последние слухи связывали бразильского нападающего Неймара с возвращением на "Камп Ноу", и тренер испанской "Барселоны" не опроверг данную информацию, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.

При этом Эрнесто Вальверде признал, что обратный трансфер Неймара с "Пари Сен-Жермен" в "сине-гранатовые" маловероятный, но не стал исключать его полностью.



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"В футболе возможно все, но это трудно и маловероятно. Не знаю посмотрим", - рассказал Вальверде о возможности возвращения бразильской суперзвезды футбола.



Стоит отметить, что летом 2017 года Неймар покинул "Барселону" за 222 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком всех времен. С тех пор форвард ярко проявил себя в "ПСЖ", забив 27 голов и отдав 16 результативных передач в 28 матчах Лиги 1.