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В результате столкновения двух автобусов в Пакистане погибли 19 человек

В результате столкновения двух автобусов в Пакистане погибли 19 человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли и 35 получили травмы в результате столкновения двух автобусов в провинции Пенджаб. Об этом сообщал УНН со ссылкой на телеканал Geo TV.

По сведениям телеканала, рейсовый автобус следовал по маршруту Мултан — Дера-Гази-Хан (два крупных населенных пункта в провинции Пенджаб — прим. УНН). Транспортное средство перевозил около 70 пассажиров. При подъезде к точке назначения автобус столкнулся с другим пассажирским транспортным средством. Наличие пострадавших во втором автобусе не уточняется.

На месте ЧП уже ведется расследование, все пострадавшие госпитализированы.

Как ранее информировал УНН, в тайваньском уезде Илан пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 22 человека погибли, по крайней мере 171 получили травмы различной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: Пакистан
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