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Египет продлил режим чрезвычайного положения

Египет продлил режим чрезвычайного положения

КИЕВ. 21 октября. УНН. Египетский парламент проголосовал за продление ещё на три месяца режима чрезвычайного положения, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Решение правительства вступит в силу 15 октября, и, как утверждается в нём, позволит египетским спецслужбам до середины января “принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны”.

Как ранее информировал УНН, власти Египта непрерывно продолжает режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в храмах погибли погибли 45 человек, более 140 человек пострадали.

Источник: УНН
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