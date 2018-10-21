Два голевых действия Яремчука помогли "Гента" прервать безвыигрышную серию

КИЕВ. 21 октября. УНН. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе “Гента” и помог команде одержать уверенную победу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

В чемпионате Бельгии “Гент” Яремчука и Игорь Пластун на выезде обыграл “Остенде” (4:0) и теперь занимает третье место в лиге.

Яремчук сыграл в 78-й минуты, записал на свой счет гол и результативную передачу. Пластун провел на поле 90 минут.

Всего в этом сезоне Яремчук сыграл в составе “Гента” 15 поединков, в которых забил четыре мяча. На счету Пластуна 14 матчей.

Добавим также, “Гент” к этому матчу имел серию из 4-х встреч без побед.