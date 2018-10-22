Генерал США получил ранения из-за нападения талибов на офис губернатора в Афганистане

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бригадный генерал Армии (Сухопутных сил) США Джеффри Смайли получил ранение на прошлой неделе во время атаки боевика радикального движения “Талибан” на офис губернатора афганской провинции Кандагар, где перед этим прошла встреча с делегацией миссии НАТО “Решительная поддержка” в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель миссии Грант Нили, передает УНН.

“Я могу подтвердить, что он восстанавливается после огнестрельного ранения” — отметил он, отвечая на просьбу подтвердить сообщения СМИ о ранении. Нили отказался предоставлять дальнейшие подробности, уточнив лишь, что генерал находится в госпитале провинции Кандагар.

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Смайли отвечает за подготовку, консультирование и оказание поддержки афганским вооруженным силам в деле проведения контртеррористических операций на юге страны.

Газета The Washington Post в воскресенье сообщила, что генерал восстанавливается в госпитале после получения как минимум одного огнестрельного ранения.

Как ранее информировал УНН, в четверг группа талибов, а по другим данным, один из охранников, открыла огонь в офисе губернатора провинции Кандагар, где перед этим прошла встреча с делегацией миссии НАТО “Решительная поддержка”. В результате нападения погибли генерал Абдул Разик, глава Национальной дирекции по безопасности в Кандагаре, генерал Абдул Мумин Хусейнхел, а также оператор афганского телевидения. Ранения получили трое американских граждан, сам губернатор, а также несколько афганских чиновников.

Как отмечают американские СМИ, целью атаки мог быть командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер, однако он сам такие сведения отрицает.