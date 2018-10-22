ВОЗ: Страны должны защищать детей от рекламы вредных продуктов

КИЕВ. 22 октября. УНН. Детей, как и раньше, повсюду окружает реклама продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара. Лишь в половине из 53 стран Европейского региона ВОЗ были приняты меры по ограничению такой рекламы. Об этом говорится в новом докладе ВОЗ, передает УНН.

Несмотря единогласно приняты еще в 2010 году рекомендации ВОЗ для стран по регуляции рекламы продуктов и алкоголя, только половина стран европейского региона приняла определенные меры. В то же время детей до сих пор окружает реклама продуктов с высокой емкостью жиров, соли и сахара.

Несмотря на убедительные доказательства того, что маркетинг продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара отрицательно воздействует на пищевые привычки детей и способствует их ожирению, многие страны не торопятся внедрять рекомендации”, — говорится в докладе ВОЗ.

Также эксперты организации отметили, что в большинстве имеющихся норм и законов отмечается только на ТВ-рекламе, хотя маркетинг дети видят и в интернете, и на полках магазинов.

Кроме того, в ВОЗ считают, что существующие ограничения по рекламе в большинстве случаев защищают детей до 12 лет, хотя подростки также подпадают под негативное влияние.

“Более того, не во всех странах введены эффективные системы классификации продуктов питания, которые призваны служить критерием их оценки с точки зрения воздействия на здоровье”, — подчеркивают эксперты ВОЗ.

Как ранее информировал УНН, употребление снеков, как минимум дважды в неделю, удваивает риск преждевременной смерти.