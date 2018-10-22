Скандинавские банки подтвердили получение иска российского миллиардера Бориса Ротенберга из-за санкций США

КИЕВ. 22 октября. УНН. Скандинавские банки Nordea, Handelsbanken и Danske Bank подтвердили, что российский миллиардер Борис Ротенберг подал против них иск, сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию Yle.

По данным Bloomberg, поводом для иска стало несоблюдение договоров об обслуживании, которые банки нарушили из-за санкций США, введенных против миллиардера.

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Иск был подан 4 октября в окружной суд Хельсинки, банки получили уведомление о нем на этой неделе, 19 октября. Других деталей ни в одном из трех банков разглашать не стали. Американское агентство утверждает, что бизнесмен также подал иск против Corporate Bank, однако финансовая организация этого пока не подтвердила.

Как ранее информировал УНН, Борис Ротенберг и его брат Аркадий подверглись санкции США в 2014 году. Ограничительные меры были введены в связи с оккупацией украинского Крыма и конфликтом на востоке Украины.