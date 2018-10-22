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Гол в дополнительное время принес "Интеру" выигрыш в миланском дерби

Гол в дополнительное время принес "Интеру" выигрыш в миланском дерби

КИЕВ. 22 октября. УНН. В рамках 9-го тура итальянской Серии А произошло миланское дерби — “Интер” принимал “Милан”, передает корреспондент УНН.

Розыгрыш углового на 33 минуте едва не привел к голу, ведь защитник Де Врэй попал мяч в штангу ворот. В общем “нерадзурри” были ближе к выигрышу, лучше многими компонентами, а вырвать три очка им удалось только в добавленное к матчу время.

Навес Весино и неслаженные действия защитника и вратаря Доннарумма привел к успешному выстрела головой Икарди — 1:0.

Таким образом, команда Спаллетти оторвалась от коллектива Гаттусо на 7 пунктов и с 19 очками находятся на 3 строчке, а “Милан” только 12-й.

Источник: УНН
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