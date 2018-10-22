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Самки шимпанзе узнали детоубийц среди самцов

Самки шимпанзе узнали детоубийц среди самцов

КИЕВ. 22 октября. УНН. Британские исследователи выяснили, что самки шимпанзе (Pan troglodytes) очень чувствительны к возможной угрозе своему потомству со стороны самцов. В период нестабильности, когда иерархия в стае меняется, они избегают мужских особей, предпочитая проводить время в компании собственных детенышей и других самок или тех самцов, которые могут потенциально их защитить. Статья опубликована в журнале Physical Anthropology, информирует УНН со ссылкой на "N+1".

Инфантицид (детоубийство) распространен у многих видов высших животных: млекопитающих и птиц. Чаще всего самец убивает детенышей самки, которая не готова давать ему потомство (таким образом он повышает свои шансы на спаривание), но также могут убить и детенышей из чужой семьи в неурожайный год с целью эффективнее прокормить собственное потомство.

В целом, самкам детоубийство не свойственно. В большинстве случаев матери защищают своих детей от возможной угрозы: весной это показали ученые, которые описали инфантицид среди косаток.

Помимо защиты своего потомства в момент нападения самки также могут оберегать детенышей от риска встречи с потенциальным убийцей. Проверить, свойственно ли такое поведение шимпанзе, решили антропологи из Университета Кента под руководством Адрианы Лоу. Самцы шимпанзе убивают не только чужих детенышей, но и своих собственных в том случае, если стоят высоко в иерархии, а самцы более низкого ранга убивают детенышей в том случае, если поднимаются в иерархии. И в том, и в другом случае детоубийство обусловлено избавлением от соперников (потенциальных самцов, которые будут выше рангом) и детенышей соперников для того, чтобы овладеть самкой.

Ученые предположили, что самки шимпанзе (в особенности матери совсем юных детенышей) будут избегать встреч с потенциальными детоубийцами-самцами (как высоко стоящими в иерархии, так и теми, чей ранг повышается), а также чаще общаться с другими самками и их детенышами, формируя более безопасную среду.

Для проверки поставленной гипотезы они в течение двух лет следили за шимпанзе в лесу Будонго — национальном заповеднике в Уганде. Они наблюдали за тем, как самки и их детеныши формируют свой круг общения: документировали случаи, когда пара матери и детеныша проводила время с другими особями.

Примерно половину наблюдений (52,3 процента) самки и их детеныши проводили в компании без взрослых самцов, а в 28,9 проценте случаев — только вдвоем со своим потомством. В период повышенной агрессии среди самцов самки старались избегать шимпанзе, чей ранг повышается. Кроме того, в случае потенциальной атаки в сторону себя и своего потомства самки были замечены в компании более высоких в иерархии самцов: ученые предполагают, что на такой шаг они пошли ради защиты от агрессивных особей.

Ученые, таким образом, показали, что самки шимпанзе достаточно чувствительны к потенциальной угрозе со стороны самцов во время нестабильной ситуации в смене иерархии. Чтобы защитить свое потомство, они избегают особей, которые могут им навредить, а в случае атаки — обращаются к тем, кто может предоставить им защиту.

Несмотря на то, что шимпанзе активно защищают свое потомство от опасности, к сценам насилия с участием других особей своего вида, а также других обезьян они безразличны. Привлечь их может, однако, сцена убийства чужого детеныша его родственниками, но даже в этом случае, как выяснили ученые, особой эмоциональной реакции они не проявляют.

Как ранее информировал УНН,Самый большой и самый тяжелый живой организм на Земле — клональная колония тополя осинообразного Пандо в американском штате Юта может погибнуть из-за неконтролируемого размножения травоядных.

Источник: УНН
Теги: животные
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