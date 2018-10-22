Экс-футболиста "Динамо" выгнали из клуба из-за алкогольного опьянения

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший футболист киевского “Динамо” Андрес Эскобар был отчислен из “Депортиво” (Толима) из-за появления на тренировке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

После одного из поединков в котором Эскобар не был включен в заявку своего коллектива, спортсмен решил отправиться в ночной клуб.

На следующий день на тренировке 27-летний колумбиец не вышел на поле, а ушел в подтрибунное помещение, где заснул на носилках. Тест на алкоголь в крови показал, что футболист был пьян.

В итоге руководство “Депортиво” предложило расторгнуть футболисту контракт по обоюдному согласию, но он отказался. Поэтому клуб расторг соглашение с игроком в одностороннем порядке.

“Он уже не принадлежит команде, давайте закроем эту тему. Мы желаем ему всего наилучшего в жизни и продолжения его карьеры”, — сказал президент “Депортиво” Камарго.

Добавим, Эскобар выступал за колумбийские команду с августа этого года.