Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 04:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
10755
Версия для печати

Экс-футболиста "Динамо" выгнали из клуба из-за алкогольного опьянения

Экс-футболиста "Динамо" выгнали из клуба из-за алкогольного опьянения

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший футболист киевского “Динамо” Андрес Эскобар был отчислен из “Депортиво” (Толима) из-за появления на тренировке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

После одного из поединков в котором Эскобар не был включен в заявку своего коллектива, спортсмен решил отправиться в ночной клуб.

На следующий день на тренировке 27-летний колумбиец не вышел на поле, а ушел в подтрибунное помещение, где заснул на носилках. Тест на алкоголь в крови показал, что футболист был пьян.

В итоге руководство “Депортиво” предложило расторгнуть футболисту контракт по обоюдному согласию, но он отказался. Поэтому клуб расторг соглашение с игроком в одностороннем порядке.

“Он уже не принадлежит команде, давайте закроем эту тему. Мы желаем ему всего наилучшего в жизни и продолжения его карьеры”, — сказал президент “Депортиво” Камарго.

Добавим, Эскобар выступал за колумбийские команду с августа этого года.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.