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В Риме из-за дождя с градом затопило несколько станций метро

В Риме из-за дождя с градом затопило несколько станций метро

КИЕВ. 22 октября. УНН. Дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплены из-за сильного дождя, который обрушился в воскресенье вечером на город, сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Во многих районах дожди сопровождались градом.

Дороги, в том числе в центре города, превратились в реки. Подтоплены оказались несколько станций метро, ​​из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 м.

Почти весь октябрь на всем Апеннинском полуострове стояла теплая погода, температура днем ​​в центральных районах достигала 30 градусов по Цельсию, что значительно выше среднесезонного нормы.

Первые штормы прошли несколько дней назад в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия, где хранится непогода, что создает проблемы жителям. В воскресенье штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье. В ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ в понедельник.

Синоптики обещают значительное снижение температур - на 10-15 градусов.

Как ранее информировал УНН, число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилась до 2113 человек. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Detik со ссылкой на данные, предоставленные официальным представителем национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Источник: УНН
Теги: Рим, Италия
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