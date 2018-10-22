Финн Райкконен впервые за пять лет стал победителем Гран-при "Формулы-1"

КИЕВ. 22 октября. УНН. На автодроме в Остине завершились гонки Гран-при “Формулы-1” в США, где победа досталась пилоту “Феррари” Кими Райкконена, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из “Ред Булла”, стартовавший с 18-й позиции и уступил чемпиону 1,281 с. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из “Мерседеса”, который отложил возможный выигрыш пятого чемпионского титула к следующим этапам, так как его ближайший соперник немец Себастьян Феттель финишировал в США четвертым.

Стоит отметить, что для 39-летнего финна эта победа стала 21-й в карьере. В последний раз Райкконен побеждал на этапе “Формулы-1” в 2013 году в Австралии.

Добавим, что 19-й этап сезона пройдет в Мексике 28 октября.