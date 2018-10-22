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Маск озвучил дату открытия подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

Маск озвучил дату открытия подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

КИЕВ. 22 октября. УНН. Подземный тоннель под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), задуманный бизнесменом Илоном Маском как альтернатива наземному транспорту и метро, ​​почти готов к эксплуатации и начнет работать 10 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Маска в Twitter.

“Первый туннель практически готов. Откроется 10 декабря”, — написал Маск.

Маск заявил о создании The Boring Company в декабре позапрошлого года, в январе 2017 года компания приобрела бур и начала строить туннель в рамках проекта по созданию сети, призванной в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне этого года компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км. Приоритет после начала эксплуатации туннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в данной системе будет ниже цены автобусного билета.

Как ранее информировал УНН, акции американской компании-автопроизводителя Tesla 1 октября по итогам торгов на электронной бирже NASDAQ прибавили в стоимости более 17,3% (около 45,9 долларов США), до отметки 310,7 за акцию.

Источник: УНН
Теги: Илон Маск
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