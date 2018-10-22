СМИ: Второй саммит США - КНДР может пройти в начале января

КИЕВ. 22 октября. УНН. Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в январе 2019 года. Об этом сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне, передает УНН.

Согласно его данным, американская администрация хочет провести саммит до 10 января 2019 года, место проведения встречи ещё не определено.

Как ранее информировал УНН, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По её итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.