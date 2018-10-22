ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 22 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. В опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастье по нашим защитникам вел огонь снайпер”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

По данным разведки, в течение суток 8 боевиков уничтожены и еще 2 получили ранения.

К сожалению, трое воинов из состава Объединенных сил получили ранения.