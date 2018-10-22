Мировые цены на нефть повысились

КИЕВ. 22 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром выросли в цене до 79,98 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:51, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,25%.

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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,32 доллара за баррель, прибавив 0,29%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.