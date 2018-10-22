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В Торонто установили мемориал жертвам Голодомора

В Торонто установили мемориал жертвам Голодомора

КИЕВ. 22 октября. УНН. В столице провинции Онтарио и крупнейшем городе Канады Торонто установили мемориал жертвам Голодомора в Украине. В центре мемориала скульптура украинской художника Петра Дроздовского “Горькая память детства”, передает УНН со ссылкой на микроблог руководителя отдела международного развития при Посольстве Канады в Украине Карима Моркоса.

Разместили мемориал недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

Моркос в своем Twitter написал, что в церемонии открытия принял участие гражданин Николай Латышко, который выжил после Голодомора и эмигрировал в Канаду.

Латышко на церемонии открытия мемориала Жерве Голодомора сказал: “Как христиане мы должны иметь возможность простить, но мы не должны забывать”.

Как ранее информировал УНН, мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о чествовании памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

Источник: УНН
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