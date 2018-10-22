Молдова решила пока не подавать заявку на вступление в ЕС

КИЕВ. 22 октября. УНН. В период председательства Румынии в ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года Молдова не будет подавать заявление о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил председатель парламента страны Андриан Канду, передает УНН со ссылкой на Noi.md.

Глава молдавского парламента утверждает, что с 2017 года ЕС изменился, в том числе из-за Brexit, и сейчас ЕС сталкивается со многими другими проблемами и неожиданными элементами, в связи с чем была изменена политика принятия новых членов на ближайшее время.

"Давайте будем реалистами, конечно, румынское председательство в следующем году в Европейском Союзе принесет некоторые преимущества Республике Молдова, но не заявление о вступлении. Хотелось бы назвать даты, если все было бы ясно и в Республике Молдова, и в Европейском Союзе, потому что мы не должны быть оторваны от реальности. Давайте обсудим эту тему после выборов в Европейском парламенте", - сказал Канду в эфире молдавского телеканала.

Напомним, ранее парламент Молдовы не поддержал инициативу о включении евроинтеграции в конституцию.