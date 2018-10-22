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Одного из лидеров талибов убили в Афганистане

Одного из лидеров талибов убили в Афганистане

КИЕВ. 22 октября. УНН. Лидер группировки "Талибан" в районе Хесарак провинции Нангархар на востоке Афганистана был убит в результате удара коалиционных сил под руководством США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Khaama Press.

Представительство правительства провинции в своем заявлении сообщило, что лидер теневой администрации талибов в Хесараке Абдул Джабар был убит в результате авиаудара с дрона в субботу вечером.

В заявлении также сказано, что авиаудары проводились поблизости местности Джокан в районе Хесарак, в результате чего "теневой губернатор" талибов в этом районе был убит вместе со своими шестью сообщниками.

Джабар ехал на автомобиле со своими сообщниками, когда попал под обстрел дрона, сказано в заявлении.

По словам губернатора провинции Нангархар, местные жители не пострадали во время воздушного налета.

Нангархар относится к относительно спокойным провинциям на востоке Афганистана, но боевики талибов и лоялисты "ИГ" пытались укрепить свои позиции и расширить деятельность в этой провинции.

Напомним, генерал США получил ранения из-за нападения талибов на офис губернатора в Афганистане.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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