На этой неделе запад Украины засыплет мокрым снегом

КИЕВ. 22 октября. УНН. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине, местами ожидается мокрый снег. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает УНН.

“В среду, 24 октября, по всей территории Украины ухудшение погодных условий: временами дожди, в западных областях с мокрым снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе страны до 25-30 м/с, снижение температуры на 2 −5 градусов”, - говорится в сообщении.

Данные погодные условия обусловлены циклоном из Северной Атлантики.

Как сообщал УНН, в ближайшие 5 дней в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха, а также дожди и мокрый снег в Карпатах.

Вместе с похолоданием в Украину придут и осадки. 21 октября небольшие дожди пройдут на востоке и западе страны. 22 октября умеренные осадки в виде дождя прогнозируются на востоке. 23 октября дожди ожидаются на востоке и западе, в Карпатах выпадет мокрый снег, а 24 октября днем ​​дожди пройдут на большей территории Украины.

Напомним, синоптики прогнозируют теплую и малоснежной зиму.