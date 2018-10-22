В Киеве из-за задержки городской электрички пассажиры перекрывали железную дорогу

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня утром, пассажиры почти на час перекрыли движение столичной городской электрички. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Как рассказали в пресс-службе, в 8:15 было заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на станции "Троещина 2". Движение поездов, движение было восстановлено в 9:05.

Согласно сообщению в социальных сетях, пассажиры вышли на железнодорожные пути из-за постоянного опоздания электрички и несоблюдение расписания. В "Киевпастранс" пояснили, что сегодня задержка в движении произошла из-за поломки одного из составов.

"Сегодня утром один поезд (городской электрички - ред.) был сломан, и поэтому он не вышел в рейс. То есть, на рейс вышло меньше поездов, и поэтому к сожалению произошла задержка (в движении электрички - ред.)", - рассказали в "Киевпастранс".

Кроме того, в пресс-службе назвали еще одну причину задержек движения городской электрички.

"К сожалению инфраструктура принадлежит не нам, а "Укрзализныци". Мы уже не раз об этом говорили, что наши электрички вынуждены пропускать поезда "Укрзализныци", и поэтому они выбиваются из графика", - резюмировали "Киевпастранс".

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Емельян объяснил, почему в Украине курсируют переполнены электрички. По его словам, дефицит вагонов для электричек объясняется убыточностью этого направления перевозок.