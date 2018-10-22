В Запорожскрй области правоохранители изъяли почти 1000 боеприпасов

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Запорожской области в результате совместной спецоперации правоохранители изъяли около 1000 боеприпасов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

“В селе Ожерельное в Пологовском районе правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами: изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5 с запалом УРЗГМ-2”, — говорится в сообщении.

Также во время санкционированного обыска на территории частного домовладения по месту жительства злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли автомат “АКС-74” и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. А в автомобиле его жены “ВАЗ-217130” обнаружен пистолет и 15 патронов к нему.

Кроме того, правоохранителями было обнаружено и изъято около 400 наркосодержащих растений конопли с признаками культивации.

На момент спецоперации на наркоплантации работали и охраняли ее четверо ранее судимых мужчин 1971, 1976, 1982, 1985 годов рождения и женщина 1980 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все изъятое направлено на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Возбуждены уголовные производства по признакам ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Кривом Роге изъяли 1,5 тонны нелегальных боеприпасов.