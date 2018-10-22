Украинцы завоевали две золотые медали на "Играх Непобежденных"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали на "Играх Непобежденных". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Во второй день соревнований капитан украинской сборной Invictus Games Сергей Ильницкий завоевал золотую медаль по гребле на тренажерах в категории Men's IR6 (скорость за одну минуту).

Он разделил первое место с австралийским спортсменом, всего в категории соревновались 64 участника.

Также Александр Белобоков завоевал золото в гребле на тренажерах в категории Men's IR3 (скорость за одну минуту).

Как сообщал УНН, в первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук получил бронзу в велогонке.