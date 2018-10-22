В правительстве рассказали, сколько дорог отремонтировали за три года

КИЕВ. 22 октября. УНН. За три года в Украине отремонтировано и построено около 6,5 тыс. км дорог. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter, передает УНН.

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"За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 год - 900 км, 2017 год - 2100 км, 2018 год - около 3500 км", - отметил Гройсман.

Добавим, автомобильные дороги общего пользования, по данным Мининфраструктуры, составляют в Украине 169,6 тыс. км.

Напомним, Укравтодор сообщил, какие дороги отремонтируют в 2019 году.