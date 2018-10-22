Верховный Суд определился по законности нерастаможенных собственных "евроблях"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным ст. 469 ТК Украины. К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истца признано виновным в совершении нарушения таможенных правил и наложено на него штраф в 8500 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины", - сообщили в суде.

Суть спора, как отмечается, заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016-го ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение КСУ, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 ТК Украины.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению... Верховный Суд, учитывая заключение КСУ, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения относительно товаров, таможенное оформление которых не завершено или которые находятся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в указанных положениях Кодекса", - указали в Верховном Суде.

При таких обстоятельствах, как отмечается, коллегия судей Кассационного административного суда "считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 ТК Украины".

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