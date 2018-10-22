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Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко на 23 октября

Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко на 23 октября

Киив. 22 октября. УНН. Шевченковский районный суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Надежды Савченко на 23 октября, передает корреспондент УНН.

“Заслушав мнение участников процесса, суд ходатайство защитников удовлетворяет, откладывает рассмотрение судебного заседания, ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения на 23 октября, 10 часов”, — сообщил следовательный судья.

Так, по разным причинам на заседание не явились защитники Савченко. В частности, адвокат Александр Тананакин находится в Северодонецке Донецкой области. Адвокат Александр Шадрин сейчас находится в Харькове. Защитник подал ходатайство о переносе заседания. Кроме того, Савченко сообщила, что сегодня в 14:00 ей назначен осмотр врача-за травмы колена.

В свою очередь прокуроры просили продолжить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Надежде Савченко. Они предложили назначить бесплатного защитника.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 30 октября.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Надежда Савченко, аресты
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