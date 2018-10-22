Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 13:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6900
Версия для печати

В Тернопольской области в ДТП травмированы 7 человек

В Тернопольской области в ДТП травмированы 7 человек

фотогалерея

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчера в 20:15 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи города Чертков произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Тернопольской области.

На место происшествия оперативно направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части Управления.

При прибытии выяснили, что на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались 7 человек.

Спасатели деблокировали пострадавшую из транспортного средства, предоставили домедицинскую помощь пострадавшим, организовали эвакуацию пострадавших в медицинское учреждение, а также выполнили ряд мероприятий, направленных на недопущение возгорания автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе Киев-Одесса автобус с детьми попал в ДТП: погибла 13-летняя девочка

Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Тернополь и Тернопольская область, пострадавшие, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.