Бренд LONGmixER празднует 20-летие выпуском экзотической новинки

КИЕВ. 22 октября. УНН. Свой 20-летний юбилей бренд LONGmixER отмечает выпуском экзотической новинки – лонгдринка со вкусом кокоса. Об этом УНН рассказали создатели бренда.

"LONGmixER Кокос – бесконечное наслаждение в океане бурной городской жизни. Нежная сладость самого экзотического плода в мире теперь доступна украинскому потребителю в виде слабоалкогольного коктейля. А его характерный аромат всегда вызывает приятные ассоциации с летом и переносит на белоснежный пляж жарких тропиков, где пальмы склоняются к голубому океану", - сказано в сообщении.

"LONGmixER Кокос – вдохновение летом! Это райский вкус и идеальное сочетание сладости в невысокой крепости 7% об. Новый моновкус не только дополняет экзотическую линейку бренда, он является уникальным на рынке", - отмечает директор по маркетингу Алексей Безуглый.

Новинка представлена в стеклянной бутылке 0,33 л, а её дизайн продолжает стилистику экзотической линейки.

Отметим, что бренд LONGmixER, ранее известный как Longer, широко известен коктейлями на основе натурального фруктового сока еще с 1998 года.

20 лет назад бренд стал создателем сокосодержащих коктейлей на рынке Украины. А на сегодня бренд представлен уже в двух вкусовых группах – сокосодержащие коктейли и классические барные.

С подробной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте www.longmixer.ua.

Следите за обновлениями на страничке в Instagram https://www.instagram.com/longmixer/.