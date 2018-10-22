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Хуг едет на Донбасс

Хуг едет на Донбасс

Александ Хуг

КИЕВ. 22 октября. УНН. Главный заместитель главного монитора Специальной миссии по наблюдению ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется на восточную Украину с 22 по 27 октября, чтобы оценить ситуацию в области безопасности в этом районе и ее влияние на гражданских лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Миссии.

"Главный заместитель главного монитора Специальной миссии по наблюдению ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется на восточную Украину с 22 по 27 октября, чтобы оценить ситуацию в области безопасности в этом районе и ее влияние на гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что он посетит Луганскую и Донецкую области, встретит там команды команд СMM ОБСЕ, а также будет взаимодействовать с гражданскими лицами с обеих сторон контактной линии. Хуг также планирует поощрить всех заинтересованных работать над нормализацией ситуации. Хуг также посетит город Днепр в начале недели.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группа 16 октября украинская сторона поблагодарила заместителя миссии СММ ОБСЕ Александру хугу за четырехлетнюю работу в связи с завершением его мандата. 

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг оставит свою должность 31 октября.

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Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг
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