Компании Косюка и Вадатурского попали в ТОП-200 работодателей Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. В ТОП-200 крупнейших работодателей Украины вошло 15 предприятий агропромышленного комплекса. Об этом свидетельствуют данные журнала “Рейтинг” за ІІ квартал 2018 года, передает УНН.

Каждая из этих компаний трудоустроила в среднем около 5 тыс. человек. При этом 3 компании из 15 в ТОПе — входят в структуру одного агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.

Крупнейшие работодатели агросектора Украины выглядят так:

“Нибулон”;

“Винницкая птицефабрика” (МХП);

“Северодонецкое объединение “Азот” (Ostchem);

“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ);

“Днепразот”;

“Мироновский Хлебопродукт”;

“Зернопродукт МХП”;

“Мироновская птицефабрика”;

“Азот” (Ostchem);

“Концерн Хлебпром”;

“Глобинский мясокомбинат”;

“Дружка-Нова” (Кернел);

“Ривнеазот” (Ostchem);

“Киевхлеб”;

“АПК-Инвест”.

Справка: рейтинг включил в себя компании с самым большим количеством сотрудников. В расчет численности штата брались только официально оформленные сотрудники. Также в указанный рейтинг вошли только те предприятия, которые насчитывали и выплачивали заработную плату, превышающую минимально установленную законодательством.

В рейтинг не вошли государственные и коммунальные компании, которые финансируются за счет бюджета.

Как ранее сообщал УНН, количество рабочих мест в АПК будет зависеть от развития производства с добавленной стоимостью.