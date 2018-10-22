Компании Косюка и Вадатурского попали в ТОП-200 работодателей Украины
КИЕВ. 22 октября. УНН. В ТОП-200 крупнейших работодателей Украины вошло 15 предприятий агропромышленного комплекса. Об этом свидетельствуют данные журнала “Рейтинг” за ІІ квартал 2018 года, передает УНН.
Каждая из этих компаний трудоустроила в среднем около 5 тыс. человек. При этом 3 компании из 15 в ТОПе — входят в структуру одного агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.
Крупнейшие работодатели агросектора Украины выглядят так:
“Нибулон”;
“Винницкая птицефабрика” (МХП);
“Северодонецкое объединение “Азот” (Ostchem);
“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ);
“Днепразот”;
“Мироновский Хлебопродукт”;
“Зернопродукт МХП”;
“Мироновская птицефабрика”;
“Азот” (Ostchem);
“Концерн Хлебпром”;
“Глобинский мясокомбинат”;
“Дружка-Нова” (Кернел);
“Ривнеазот” (Ostchem);
“Киевхлеб”;
“АПК-Инвест”.
Справка: рейтинг включил в себя компании с самым большим количеством сотрудников. В расчет численности штата брались только официально оформленные сотрудники. Также в указанный рейтинг вошли только те предприятия, которые насчитывали и выплачивали заработную плату, превышающую минимально установленную законодательством.
В рейтинг не вошли государственные и коммунальные компании, которые финансируются за счет бюджета.
Как ранее сообщал УНН, количество рабочих мест в АПК будет зависеть от развития производства с добавленной стоимостью.