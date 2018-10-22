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Боевики сегодня дважды обстреляли позиции украинских войск

Боевики сегодня дважды обстреляли позиции украинских войск

КИЕВ. 22 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 11:00 зафиксировано 2 прицельные обстрелы позиций и подразделений Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер.

По его словам, ночью враг вел обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого. Украинские защитники, применяя штатное пехотное вооружение и без нарушения минских соглашений заставили оккупантов к дальнейшему соблюдения режима тишины. Кроме этого, утром российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия вблизи Марьинки.

"Потерь среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы вблизи Марьинки получил ранения местный житель.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
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