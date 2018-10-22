Климкин прокомментировал желание США выйти из ракетного договора

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал желание США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Павел Климкин.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что "гибридное" невыполнение им своих обязательств не будет больше восприниматься с толирантностью. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - надпись он.



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Ранее, Федеральное правительство Германии осудил решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает эту соглашение.



Ранее Великобритания поддержала решение Дональда Трампа.

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