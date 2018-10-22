Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 13:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1800
Версия для печати

Климкин прокомментировал желание США выйти из ракетного договора

Климкин прокомментировал желание США выйти из ракетного договора

Павел Климкин

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал желание США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Павел Климкин.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что "гибридное" невыполнение им своих обязательств не будет больше восприниматься с толирантностью. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - надпись он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО прокомментировали желание США выйти из ракетного договора

Ранее, Федеральное правительство Германии осудил решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон поставил под сомнение надежность России как партнера в сфере контроля над вооружениями

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает эту соглашение.

Ранее Великобритания поддержала решение Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ отреагировали на выход США из ракетного договора

Источник: УНН
Теги: США, МИД, оружие, Украина, Павел Климкин, ракета, договор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.