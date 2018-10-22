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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ. 22 октября. УНН. Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине 24-25 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

“24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)”, - говорится в штормовом сообщении № 143 от 22 октября 2018 года.

Кроме того, в Киевской области в теченеи 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее метеорологи предупредили о мокром снеге в западных областях Украины.

Напомним, синоптики прогнозируют теплую и малоснежную зиму.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, прогноз погоды, штормовое предупреждение, Укргидрометцентр
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