В Киеве завершился детский футбольный турнир "Фестиваль чемпионов"

КИЕВ. 22 октября. УНН. В эти выходные в Киеве завершился турнир по футболу "Фестиваль чемпионов" академии Федерации футбола Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации, передает УНН.

Турнир проходил среди команд 2010-2011 годов рождения. Соревнования проходили в три этапа - 6-го, 13-го и 20 октября.

"Его уникальность заключалась в том, что 10 команд из Киева и области (ФК "Джуниор Старс", ФК "Киев", ФК "Ника", ДЮСШ "Атлет", ФК "Троещина", ФК "Фаворит", ФК "Олимпик", ФК "Бровария", ФК "Барса", академия ФФУ) играли между собой, определяя победителя", - пояснили в ФФУ.

"Таким образом Федерация футбола Украины применяет новую философию, внедряя для молодых футболистов форму соревнований, в которых результат не является главной целью", - добавили в Федерации.

Юных футболистов приветствовали дипломами, медалями и спортивным инвентарем.

Поздравление от болельщиков и ФФУ также получил тренер сборной ветеранов Украины Анатолий Демьяненко по поводу выхода его подопечных в элит-раунд чемпионата Европы-2019.

Напомним, как писал УНН, ФФУ подарила маленьким жителям более трехсот футбольных мячей.