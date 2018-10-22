Эксперт назвал шаги, необходимые для роста объемов инвестиций в строительство

КИЕВ. 22 октября. УНН. Строительная отрасль - один из главных драйверов экономики. Однако в Украине эта отрасль, имея огромный потенциал, нуждается в инвестировании. Председатель правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир пояснил, что необходимо сделать, чтобы инвестиции в строительство выросли, пишет УНН.

"Капитальные инвестиции в строительство за первое полугодие составили около 11% от общего объема - 22,4 млрд грн. Учитывая многокилометровую очередь на жилье и мощности рынка, может быть больше. Мировой опыт доказывает, что инвестирование в строительство именно жилья дает рост экономике. Иными словами, надо дать людям возможность покупать", - говорит он.

По мнению Игоря Кушнира, для этого нужно сделать несколько шагов.

"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - говорит глава "Киевгорстроя" и добавляет , что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанного с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.