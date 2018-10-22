В столичной прокуратуре заявили, что не были инициаторами проверки декларации Трубы
КИЕВ. 22 октября. УНН. Прокуратура города Киева не была инициатором проверки Национальным агентством по предупреждению коррупции декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, передает УНН.
В прокуратуре рассказали, что в сентябре к ним поступило обращение от физического лица относительно проверки образа жизни руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.
При этом, отметили в пресс-службе, после рассмотрения этого обращения "достаточных данных для внесения сведений в ЕРДР установлено не было".
Из-за этого, пояснили в ведомстве, согласно закону, данное обращение было перенаправлено письмом к НАПК по принадлежности, как в компетентный орган, уполномоченный рассматривать и давать ответы по этим вопросам.
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"Учитывая изложенное, информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований является неточной, поскольку указанное письмо не может быть основанием для проведения такой проверки", - резюмировали в прокуратуре Киева.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществит проверку декларации Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы по 2017 год.