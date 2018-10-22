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S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со "стабильным" прогнозом, передает УНН со ссылкой на данные агентства.

"Рейтинги Украины подтверждены на уровне "B-/B"; прогноз остается "Стабильным", - говорится в сообщении S&P.

Напомним, в прошлом году S&P прогнозировал, что курс гривны в 2017-2019 годах будет оставаться стабильным.

Как сообщал УНН, в прошлом году международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало рост ВВП Украины в 2018 году на 3,5%.

В мае Fitch обновило кредитный рейтинг Украины.

Источник: УНН
Теги: кредит, рейтинги
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