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Самоубийство роженицы в Киеве: открыто уголовное производство

Самоубийство роженицы в Киеве: открыто уголовное производство

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели роженицы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого трагического события”, - говорится в сообщении.

Отмечается, 32-летняя женщина, мать новорожденной двойни, выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома.

Трагедия произошла ночью в воскресенье, 21 октября. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Шевченковского управления полиции. Сообщалось, что из окна дома на улице Баггоутовской выпала женщина.

По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 12 октября в Киеве во время родов на дому умер ребенок.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, самоубийство
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