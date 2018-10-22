В России рассказали, как "спасали" в 2014 году деньги на счетах Черноморского флота

КИЕВ. 22 октября. УНН. В феврале-марте 2014 года российские финансисты не дали заблокировать денежные средства на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских организациях. Деньги были собраны в наличном виде и переданы под усиленной охраной в российскую казну. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги”, — рассказала Шевцова.

По ее словам, уже в начале марта 2014 года российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и в последствии под усиленной охраной переданы в казну.

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“Параллельно в кратчайший срок мы организовали финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечили конвертацию остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли. Одновременно мы прекратили финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя”, — сказала Шевцова.

Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".