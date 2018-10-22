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Порошенко поставил задачу правительству расширить программу субсидий

Порошенко поставил задачу правительству расширить программу субсидий

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Петр Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины призвал защитить людей. Президент поставил задачу правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Как Президент я поставил правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.

Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

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"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м. 

Источник: УНН
Теги: газ, субсидии, Президент, финансирование, Петр Порошенко
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