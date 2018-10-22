Christie's пустит с молотка инвалидную коляску и докторскую Хокинга

КИЕВ. 22 октября. УНН. Аукционный дом Christie's выставит на торги личные вещи умершего британского физика-теоретика Стивена Хокинга, среди которых его докторская диссертация и инвалидное кресло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Так, на онлайн-продаже, объявленной в понедельник Christie's, содержится 22 пункта вещей Хокинга, включая один из экземпляров докторской диссертации "Свойства расширяющихся вселенных", некоторые из его многочисленных наград и научные статьи, такие как "Спектр червоточины" и "Фундаментальное разрушение физики при гравитационном коллапсе".

Аукцион включает в себя одну из пяти существующих копий докторской Хокинга от 1965 года, которую оценивают от 100 тысяч до 150 тысяч фунтов стерлингов (от 130 тысяч до 195 тысяч долларов).

Одной из высокотехнологичных инвалидных колясок Хокинга, которая выставлена ​​на продажу, установили ожидаемую стоимость продажи от 10 тысяч фунтов стерлингов до 15 тысяч фунтов (13 тысяч долларов до 19,5 тысячи долларов).

Напомним, в NASA почтили память Хокинга: продолжайте летать, как супермен в микрогравитации.

Как сообщал УНН, всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.