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Новая цена на газ для украинцев существенно ниже рыночной в Европе - Коболев

Новая цена на газ для украинцев существенно ниже рыночной в Европе - Коболев

КИЕВ. 22 жотвня. УНН. Цена на газ для населения, будет поднята с 1 ноября 2018 года до 8550 грн за тысячу кубометров, намного меньше, чем на европейском рынке газа. Об этом сказал сегодня на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

“Параллельно с процессами в Украине рыночные процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены, поскольку мы оттуда его импортируем. И на этом рынке недавно произошел существенный рост цены. И то повышение, которое сейчас произошло, цена для населения в Украине существенно меньше европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине”, - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м.

В тот же день МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате Stand-by (SBA).

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, цены, Европа
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