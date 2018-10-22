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Гражданин Бразилии пытался ввезти в Киев более 4 кг кокаина

Гражданин Бразилии пытался ввезти в Киев более 4 кг кокаина

КИЕВ. 22 октября. УНН. В столичном аэропорту "Киев" задержан гражданин Бразилии при попытке ввоза более 4 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Бразилец 22.10.2018 пришел к аэропорту "Киев" (Жуляны) для получения собственного багажа. При осмотре указанного чемоданы выявлено наличие двойного дна. В дальнейшем, в ходе осмотра указанного дна обнаружено и изъято 2 скрепленных между собой пакета с профольгованого материала, в середине которых содержалось порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 кг", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, проведенный с помощью экспресс-теста COCAINECRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразной веществе наркотического вещества - кокаина.

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В настоящее время готовится сообщение о подозрении гражданину Бразилии по ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин. На борту правоохранители нашли 147 кг кокаина.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, задержание, Бразилия, кокаин
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