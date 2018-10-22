В Крыму сняли режим чрезвычайного положения

КИЕВ. 22 октября. УНН. Подконтрольный России председатель аннексированного Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели 17 октября после расстрела студентов в Керчи, в результате которого погиб 21 человек.

Напомним, 50 человек находятся в больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.