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В Крыму сняли режим чрезвычайного положения

В Крыму сняли режим чрезвычайного положения

КИЕВ. 22 октября. УНН. Подконтрольный России председатель аннексированного Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели 17 октября после расстрела студентов в Керчи, в результате которого погиб 21 человек.

Напомним, 50 человек находятся в больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Источник: УНН
Теги: Крым, ЧП, стрельба
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